Каримова (Мухамедзянова) Анжела
Место рождения
Дата рождения11.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1984
Отец: Мухамедзянов Асхат
Мать: Мухамедзянова Маулия
Рождение ребёнка
17.08.2002
Дочь: Гульсия Динаровна
Отец ребёнка: Пономарёв Антон
Рождение ребёнка
05.11.2005
Дочь: Эльзана Динаровна
Отец ребёнка: Пономарёв Антон
Рождение ребёнка
14.02.2007
Дочь: Ильяна Артуровна
Отец ребёнка: Пономарёв Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономарёв Антон