Каримова (Мухамедзянова) Анжела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Мухамедзянова) Анжела

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

11.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1984

Отец: Мухамедзянов Асхат

Мать: Мухамедзянова Маулия

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.08.2002

Дочь: Гульсия Динаровна

Отец ребёнка: Пономарёв Антон

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.11.2005

Дочь: Эльзана Динаровна

Отец ребёнка: Пономарёв Антон

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.02.2007

Дочь: Ильяна Артуровна

Отец ребёнка: Пономарёв Антон

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Антон

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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