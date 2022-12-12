Пономарёв Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1983
Отец: Пономарёв Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.2002
Дочь: Гульсия Динаровна
Мать ребёнка: Каримова Анжела
Рождение ребёнка
05.11.2005
Дочь: Эльзана Динаровна
Мать ребёнка: Каримова Анжела
Рождение ребёнка
14.02.2007
Дочь: Ильяна Артуровна
Мать ребёнка: Каримова Анжела
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Анжела