Пономарёв Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1983

Отец: Пономарёв Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.2002

Дочь: Гульсия Динаровна

Мать ребёнка: Каримова Анжела

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.11.2005

Дочь: Эльзана Динаровна

Мать ребёнка: Каримова Анжела

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.02.2007

Дочь: Ильяна Артуровна

Мать ребёнка: Каримова Анжела

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Анжела

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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