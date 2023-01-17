Карымова (Мухамадиева) Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карымова (Мухамадиева) Нафиса

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959

Отец: Мухамадиев Зиннат

Мать: Мухамадиева Санима

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.10.1979

Сын: Карымов Рамиль

Отец ребёнка: Карымов Камал

Старый Каишкуль, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
04.10.1980

Муж: Карымов Камал

Новоалександровка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.08.1981

Дочь: Павлова Алсу

Отец ребёнка: Карымов Камал

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.03.1983

Сын: Карымов Марат

Отец ребёнка: Карымов Камал

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.09.1985

Дочь: Десятникова Динара

Отец ребёнка: Карымов Камал

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.03.1988

Дочь: Айнуллина Диана

Отец ребёнка: Карымов Камал

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
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