Карымова (Мухамадиева) Нафиса
Место рождения
Дата рождения03.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959
Отец: Мухамадиев Зиннат
Мать: Мухамадиева Санима
Рождение ребёнка
11.10.1979
Сын: Карымов Рамиль
Отец ребёнка: Карымов Камал
Старый Каишкуль, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
04.10.1980
Муж: Карымов Камал
Новоалександровка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.08.1981
Дочь: Павлова Алсу
Отец ребёнка: Карымов Камал
Рождение ребёнка
14.03.1983
Сын: Карымов Марат
Отец ребёнка: Карымов Камал
Рождение ребёнка
02.09.1985
Дочь: Десятникова Динара
Отец ребёнка: Карымов Камал
Рождение ребёнка
02.03.1988
Дочь: Айнуллина Диана
Отец ребёнка: Карымов Камал
Место жительства
Неизвестно