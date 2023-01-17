Павлова (Карымова) Алсу
Место рождения
Дата рождения03.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1981
Отец: Карымов Камал
Мать: Карымова Нафиса
Бракосочетание
29.12.2003
Муж: Павлов Василий
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.06.2006
Сын: Павлов Сергей
Отец ребёнка: Павлов Василий
Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.01.2011
Сын: Павлов Артём
Отец ребёнка: Павлов Василий
Рождение ребёнка
09.04.2017
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Павлов Василий