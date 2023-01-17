Павлова (Карымова) Алсу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Карымова) Алсу

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Место рождения

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1981

Отец: Карымов Камал

Мать: Карымова Нафиса

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
29.12.2003

Муж: Павлов Василий

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.06.2006

Сын: Павлов Сергей

Отец ребёнка: Павлов Василий

Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.01.2011

Сын: Павлов Артём

Отец ребёнка: Павлов Василий

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.04.2017

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Павлов Василий

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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