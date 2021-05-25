Павлов Василий
Место рождения
Дата рождения23.01.1980
Дата смерти25.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.2003
Жена: Павлова Алсу
Рождение ребёнка
25.06.2006
Сын: Павлов Сергей
Мать ребёнка: Павлова Алсу
Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.01.2011
Сын: Павлов Артём
Мать ребёнка: Павлова Алсу
Рождение ребёнка
09.04.2017
Дочь: Кристина
Мать ребёнка: Павлова Алсу
Смерть
25.05.2021
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно