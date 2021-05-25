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Павлов Василий

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

23.01.1980

Дата смерти

25.05.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
29.12.2003

Жена: Павлова Алсу

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
25.06.2006

Сын: Павлов Сергей

Мать ребёнка: Павлова Алсу

Аксарка, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.01.2011

Сын: Павлов Артём

Мать ребёнка: Павлова Алсу

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.04.2017

Дочь: Кристина

Мать ребёнка: Павлова Алсу

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
25.05.2021
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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