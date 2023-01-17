Айнуллина (Карымова) Диана
Место рождения
Дата рождения02.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1988
Отец: Карымов Камал
Мать: Карымова Нафиса
Рождение ребёнка
21.09.2009
Сын: Айнуллин Рамазан
Отец ребёнка: Айнуллин Денис
Бракосочетание
26.09.2009
Муж: Айнуллин Денис
Рождение ребёнка
04.04.2013
Сын: Айнуллин Хасан
Отец ребёнка: Айнуллин Денис
Рождение ребёнка
23.05.2015
Сын: Айнуллин Ильмар
Отец ребёнка: Айнуллин Денис