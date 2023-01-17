Айнуллина (Карымова) Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнуллина (Карымова) Диана

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Место рождения

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1988

Отец: Карымов Камал

Мать: Карымова Нафиса

Новонерда, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.09.2009

Сын: Айнуллин Рамазан

Отец ребёнка: Айнуллин Денис

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
26.09.2009

Муж: Айнуллин Денис

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.04.2013

Сын: Айнуллин Хасан

Отец ребёнка: Айнуллин Денис

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.05.2015

Сын: Айнуллин Ильмар

Отец ребёнка: Айнуллин Денис

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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