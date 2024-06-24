Мухамадиев Халилулла
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти21.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мухамадиев Гумер
Мать: Насипцамал
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
01.02.1936
Сын: Мухамадиев Зиннат
Мать ребёнка: Мухамедиева (Мамаева) Сачита Мухамеджан
Арест
06.09.1937
Осужден Тройкой УНКВД Омской области 29ноября 1937 года на 10 лет лишения свободы. 29.01.1938г прибыл в Бамлаг НКВД СССР. 16.03.1941г прибыл в Безымянский ИТЛ НКВД СССР Куйбышевс... Показать все
Смерть
21.03.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно