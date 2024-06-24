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Мухамадиев Халилулла

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

21.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мухамадиев Гумер

Мать: Насипцамал

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1930

Жена: Мухамедиева (Мамаева) Сачита Мухамеджан

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.02.1936

Сын: Мухамадиев Зиннат

Мать ребёнка: Мухамедиева (Мамаева) Сачита Мухамеджан

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Арест
06.09.1937
Осужден Тройкой УНКВД Омской области 29ноября 1937 года на 10 лет лишения свободы. 29.01.1938г прибыл в Бамлаг НКВД СССР. 16.03.1941г прибыл в Безымянский ИТЛ НКВД СССР Куйбышевс... Показать все
Смерть
21.03.1943
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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