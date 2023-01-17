Мухамадиев Гумер
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамитов Мухаметдий
Мать: Писова Ракия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мухамадиев Халилулла
Мать ребёнка: Насипцамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухубчамал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнап
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно