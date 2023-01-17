Мухамадиев Гумер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамадиев Гумер

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Мухаметдий

Мать: Писова Ракия

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мухамадиев Халилулла

Мать ребёнка: Насипцамал

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухубчамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнап

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
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