Хамитов Мухаметдий
Место рожденияюрты Карбанские ,Кречетинская волость, Тюменский округ ,
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кулушов Камит
Мать: Янтимирова Мактым
юрты Карбанские ,Кречетинская волость, Тюменский округ ,
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мухамадиев Абубакир
Мать ребёнка: Писова Ракия
юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Харис
Мать ребёнка: Писова Ракия
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мухамадиев Таир
Мать ребёнка: Писова Ракия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадиев Зайнулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадиев Алиулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадиев Абдулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадиев Гумер
Мать ребёнка: Писова Ракия
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно