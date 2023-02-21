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Хамитов Мухаметдий

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Место рождения

юрты Карбанские ,Кречетинская волость, Тюменский округ ,

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кулушов Камит

Мать: Янтимирова Мактым

юрты Карбанские ,Кречетинская волость, Тюменский округ ,
Рождение ребёнка
1872

Сын: Мухамадиев Абубакир

Мать ребёнка: Писова Ракия

юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
1879

Сын: Харис

Мать ребёнка: Писова Ракия

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мухамадиев Таир

Мать ребёнка: Писова Ракия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадиев Зайнулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадиев Алиулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадиев Абдулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадиев Гумер

Мать ребёнка: Писова Ракия

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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