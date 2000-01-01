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Мухамадиев Таир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Хамитов Мухаметдий

Мать: Писова Ракия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметкалы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметкирей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмуткирей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабира

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатих

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметкалы

Мать ребёнка: не указана

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