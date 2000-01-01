Мухамадиев Таир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Хамитов Мухаметдий
Мать: Писова Ракия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметкалы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметкирей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмуткирей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабира
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатих
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметкалы
Мать ребёнка: не указана