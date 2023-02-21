Писова Ракия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писова Ракия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мухамадиев Абубакир

Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий

юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
1879

Сын: Харис

Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мухамадиев Таир

Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамадиев Гумер

Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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