Писова Ракия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мухамадиев Абубакир
Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий
юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
1879
Сын: Харис
Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мухамадиев Таир
Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухамадиев Гумер
Отец ребёнка: Хамитов Мухаметдий
Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно