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Мухамадиев Абубакир

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Место рождения

юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Хамитов Мухаметдий

Мать: Писова Ракия

юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаерниза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаким

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабира

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сариба

Мать ребёнка: не указана

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