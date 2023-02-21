Мухамадиев Абубакир
Место рожденияюрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Хамитов Мухаметдий
Мать: Писова Ракия
юрты Карбанские, Кречетинская волость, Тюменский округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаерниза
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харифа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабира
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сариба
Мать ребёнка: не указана