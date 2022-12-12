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(Вокуева) Светлана

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Место рождения

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

22.04.1994

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

2022 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1994

Отец: Вокуев Александр

Мать: Вокуева Фания

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
28.06.2022

Сын: Трескин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Трескин Александр Петрович

Рождение ребёнка
28.06.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трескин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трескин Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
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