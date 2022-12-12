(Вокуева) Светлана
Место рождения
Дата рождения22.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1994
Отец: Вокуев Александр
Мать: Вокуева Фания
Рождение ребёнка
28.06.2022
Сын: Трескин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Трескин Александр Петрович
Рождение ребёнка
28.06.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трескин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно