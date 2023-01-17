Исмагилова (Исмагилова) Сайта
Место рождения
Дата рождения13.03.1905
Дата смерти16.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905
Отец: Измагилов Хавис
Мать: Измагилова Сахибчамал
Рождение ребёнка
16.12.1937
Дочь: Мухамадиева Санима
Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла
Рождение ребёнка
24.09.1941
Сын: Хамитулин Камиль
Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла
Рождение ребёнка
24.09.1941
Сын: Хамитулин ?
Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно