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Исмагилова (Исмагилова) Сайта

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.03.1905

Дата смерти

16.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1905

Отец: Измагилов Хавис

Мать: Измагилова Сахибчамал

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1937

Дочь: Мухамадиева Санима

Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Хамитулин Камиль

Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Хамитулин ?

Отец ребёнка: Хамитуллин Хатиятулла

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитуллин Хатиятулла

Смерть
16.03.1983
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
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