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Хамитулин Камиль

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Место рождения

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область

Дата рождения

24.09.1941

Дата смерти

19.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1941

Отец: Хамитуллин Хатиятулла

Мать: Исмагилова Сайта

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Хамитулин Ильдар

Мать ребёнка: Хамитулина Наиля

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1972

Сын: Хамитулин Динар

Мать ребёнка: Хамитулина Наиля

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Смерть
19.04.2017
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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