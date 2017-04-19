Хамитулин Камиль
Место рождения
Дата рождения24.09.1941
Дата смерти19.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1941
Отец: Хамитуллин Хатиятулла
Мать: Исмагилова Сайта
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Хамитулин Ильдар
Мать ребёнка: Хамитулина Наиля
Рождение ребёнка
26.06.1972
Сын: Хамитулин Динар
Мать ребёнка: Хамитулина Наиля
Смерть
19.04.2017
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область