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Хамитулина Наиля

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Место рождения

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.10.1949

Дата смерти

06.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярково, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.06.1968

Сын: Хамитулин Ильдар

Отец ребёнка: Хамитулин Камиль

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1972

Сын: Хамитулин Динар

Отец ребёнка: Хамитулин Камиль

Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Смерть
06.09.2018
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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