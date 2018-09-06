Хамитулина Наиля
Место рождения
Дата рождения08.10.1949
Дата смерти06.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1968
Сын: Хамитулин Ильдар
Отец ребёнка: Хамитулин Камиль
Рождение ребёнка
26.06.1972
Сын: Хамитулин Динар
Отец ребёнка: Хамитулин Камиль
Смерть
06.09.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость