Кандинская (Сабашникова) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская (Сабашникова) Марфа Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сабашников Никита

Мать: Сабашникова Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кандинская) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кандинская) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кандинская) Августа Николаевна

Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Николай Младший

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший

Смерть
Около 1860

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