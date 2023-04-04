Кандинская (Сабашникова) Марфа Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиОколо 1860
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кандинская) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кандинская) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кандинская) Августа Николаевна
Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кандинский Николай Младший
Смерть
Около 1860