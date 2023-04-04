Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1872
Сын: Абрикосов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Абрикосов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шилова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Абрикосов Хрисанф Николаевич
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Иноевс Августа Николаевна
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Абрикосов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва