Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кандинский Николай Младший

Мать: Кандинская Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1872

Сын: Абрикосов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Абрикосов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шилова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Абрикосов Хрисанф Николаевич

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Иноевс Августа Николаевна

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Абрикосов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Абрикосов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрикосов Николай Алексеевич

Смерть
1925
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва