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Абрикосов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Абрикосов Алексей Иванович

Мать: Абрикосова (Мусатова) Агриппина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Абрикосов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Абрикосов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шилова (Абрикосова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Абрикосов Хрисанф Николаевич

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Иноевс (Абрикосова) Августа Николаевна

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Абрикосов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна

Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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