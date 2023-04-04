Абрикосов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Абрикосов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Абрикосов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шилова (Абрикосова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Абрикосов Хрисанф Николаевич
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Иноевс (Абрикосова) Августа Николаевна
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Абрикосов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Абрикосова (Кандинская) Вера Николаевна
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва