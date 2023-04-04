Абрикосова (Мусатова) Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрикосова (Мусатова) Агриппина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абрикосов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шемякина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Абрикосов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мальмберг Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Абрикосов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Абрикосов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Заяицкая Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрикосов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Рише Глафира (Эстель) Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Абрикосов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1864

Дочь: Леман Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Рахмановa София Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Абрикосов Константин Алексeeвич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Минаковa Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Абрикосов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Абрикосов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жемочкина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1877

Дочь: Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Васильевa Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Васильевa Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович

Смерть
1901
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