Абрикосова (Мусатова) Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Абрикосов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Шемякина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Мальмберг Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Заяицкая Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Рише Глафира (Эстель) Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Леман Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Рахмановa София Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Константин Алексeeвич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Минаковa Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Сын: Абрикосов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Жемочкина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Васильевa Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович
Дочь: Васильевa Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Абрикосов Алексей Иванович