Абрикосов Хрисанф Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Толстая Вера Хрисанфовна
Мать ребёнка: Абрикосова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Абрикосов Илья Хрисанфович
Мать ребёнка: Абрикосова Наталья Леонидовна
Работа или профессия
Неизвестно
В 1902-10 годах - личный секретарь Льва Толстого
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Peredelkino, Moscow Oblast, Russia