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Абрикосов Хрисанф Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Абрикосов Николай Алексеевич

Мать: Абрикосова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Толстая Вера Хрисанфовна

Мать ребёнка: Абрикосова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Абрикосов Илья Хрисанфович

Мать ребёнка: Абрикосова Наталья Леонидовна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1902-10 годах - личный секретарь Льва Толстого
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Peredelkino, Moscow Oblast, Russia
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