Сабашникова Аграфена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Старцева Агния Никитична
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
1818
Сын: Сабашников Михаил
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Кяхта
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сабашников Василий
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Кяхта
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Кандинская Марфа Никитична
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Зензинова Мария Никитична
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фалькович Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабашников Филипп Никитич
Отец ребёнка: Сабашников Никита
Смерть
1846