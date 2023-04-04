Сабашникова Аграфена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашникова Аграфена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Старцева Агния Никитична

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сабашников Михаил

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Кяхта
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сабашников Василий

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Кяхта
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Кандинская Марфа Никитична

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Зензинова Мария Никитична

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фалькович Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сабашников Иннокентий

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Филипп Никитич

Отец ребёнка: Сабашников Никита

Смерть
1846
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