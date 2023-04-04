Сабашников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашников Михаил

Место рождения

Кяхта

Дата рождения

1818

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сабашников Никита

Мать: Сабашникова Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабашникова) Елизавета

Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Владимир

Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Константин

Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабашников Иван

Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
сибирский купец и золотопромышленник, опекун братьев-издателей после смерти их отца, жил в Москве.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сабашников Василий

Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна

Смерть
1881
Москва, город федерального значения Москва

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