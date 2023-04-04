Сабашников Михаил
Место рожденияКяхта
Дата рождения1818
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Сабашников Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабашникова) Елизавета
Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабашников Владимир
Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабашников Иван
Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
сибирский купец и золотопромышленник, опекун братьев-издателей после смерти их отца, жил в Москве.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сабашников Василий
Мать ребёнка: Сабашникова Татьяна
Смерть
1881
Москва, город федерального значения Москва