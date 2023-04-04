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Фалькович (Сабашникова) Прасковья Никитична
Фалькович (Сабашникова) Прасковья Никитична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Пол
Женский
Отец
Сабашников Никита
1785 г.р.
Мать
Сабашникова Аграфена Степановна
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Сабашников Никита
Мать:
Сабашникова Аграфена Степановна
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