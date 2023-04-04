Фалькович (Сабашникова) Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалькович (Сабашникова) Прасковья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сабашников Никита

Мать: Сабашникова Аграфена Степановна

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