Тышлек Мария Левтеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Мария Левтеровна

Тышлек Мария Левтеровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

12.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 127
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1855

Муж: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Барьяхтар Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тышлек Чалиш Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.08.1864

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.11.1866

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Золото Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.12.1894
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close