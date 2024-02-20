Тышлек Мария Левтеровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти12.12.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Сын: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Сын: Тышлек Чалиш Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Дочь: Барьяхтар Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Сын: Тышлек Чалиш Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Сын: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Дочь: Золото Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Сын: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович
Дочь: Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович