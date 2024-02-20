(Тышлек Чалиш) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Чалиш) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.11.1866

Дата смерти

09.02.1895

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1866

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
09.02.1895
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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