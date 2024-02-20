Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

28.07.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
14.05.1879

Жена: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Елизавета Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.09.1881

Сын: Тышлек Чалиш Николай Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Феодосия Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.10.1889

Сын: Тышлек Чалиш Трифон Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.04.1892

Дочь: Катела Мария Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Тышлек-Мл.чалиш Дмитрий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Тышлек Чалиш Георгий Левтерович

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Елена Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.08.1903

Дочь: Варвара Левтеровна

Мать ребёнка: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.07.1910
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close