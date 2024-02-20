Тышлек (Пина) Кириакия Христофоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Пина Христофор
Мать: ?
Дочь: Елизавета Левтеровна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Сын: Тышлек Чалиш Николай Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Дочь: Феодосия Левтеровна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Сын: Тышлек Чалиш Трифон Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Дочь: Катела Мария Левтеровна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Сын: Тышлек-Мл.чалиш Дмитрий Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Сын: Тышлек Чалиш Георгий Левтерович
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Дочь: Елена Левтеровна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич
Дочь: Варвара Левтеровна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич