Тышлек-Мл.Чалиш Дмитрий Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек-Мл.Чалиш Дмитрий Левтерович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.03.1895

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1895

Отец: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Мать: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1919
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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