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Тышлек Чалиш Дмитрий Левтерович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

05.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Тышлек Чалиш Левтерий Дмитриевич

Мать: Тышлек Кириакия Христофоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
05.12.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - дифтерия
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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