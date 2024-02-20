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Тышлек/Чалиш Федор Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тышлек Михаил Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение
Около 1877

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.01.1900

Жена: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1901

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Тышлек Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Тышлек Чалиш Николай Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тышлек Чалиш Василий Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тышлек Чалиш Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Мария Васильевна

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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