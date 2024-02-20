Тышлек (Гутова) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение
Около 1880
Отец: Гутов Василий Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.01.1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1901
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1905
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.12.1912
Сын: Тышлек Чалиш Николай Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тышлек Чалиш Василий Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тышлек Чалиш Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич
УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно