Тышлек (Гутова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Гутова) Мария Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тышлек Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение
Около 1880

Отец: Гутов Василий Антонович

Мать: Гутова Анастасия Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
24.01.1900

Муж: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1901

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Тышлек Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Тышлек Чалиш Иван Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Тышлек Чалиш Николай Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тышлек Чалиш Василий Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тышлек Чалиш Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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