Тышлек Чалиш Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Чалиш Гавриил Федорович

Место рождения

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/

Дата рождения

1922

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тышлек/чалиш Федор Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Васильевна

УССР Сталинская обл.Старо-Керменчикский р-н с.Новая Каракуба /Красная Поляна/
Военная награда
01.02.1943
Дата рождения __.__.1922 Место рождения Украинская ССР, Сталинская обл., Ст.-Млиновский р-н, сл. Кр. Поляна Место призыва Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский ... Показать все
Военная награда
25.10.1943
Дата рождения __.__.1920 Место призыва Старо-Керменчикский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н Воинская часть 280 ап 146 сд 1 Уд.А ( 280 ап, 146 сд, 1 Уд.А ) Дата поступления... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Дата рождения __.__.1922 Место рождения Украинская ССР, Донецкая обл., Новоселковский р-н, д. Красная Поляна Наименование награды Орден Отечественной войны I степени Архив ЦАМО Картотека Юбилейная кар... Показать все
Смерть
После 1985
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