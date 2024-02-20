(Тышлек-Ст.Чалиш) Василиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек-Ст.Чалиш) Василиса Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.08.1864

Дата смерти

05.01.1866

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1864

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
05.01.1866
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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