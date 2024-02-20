Тышлек-Мл.Чалиш Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек-Мл.Чалиш Георгий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.10.1871

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
12.05.1897

Жена: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1898

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.03.1907

Сын: Тышлек Чалиш Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1909

Дочь: Василиса Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Тышлек Чалиш Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1956
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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