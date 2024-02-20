Тышлек-Мл.Чалиш Георгий Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.10.1871
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
09.10.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
12.05.1897
Жена: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.01.1898
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Тышлек Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.03.1907
Сын: Тышлек Чалиш Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.06.1909
Дочь: Василиса Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Тышлек Чалиш Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: Агриппина Георгиевна
Мать ребёнка: Тышлек Мария Григорьевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1956
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /