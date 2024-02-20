(Тышлек Чалиш) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек Чалиш) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.09.1900

Дата смерти

07.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1900

Отец: Тышлек-Мл.чалиш Георгий Дмитриевич

Мать: Тышлек Мария Григорьевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
07.10.1901
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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