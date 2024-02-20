Золото (Тышлек Чалиш) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Тышлек Чалиш) Прасковья Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
01.09.1874

Отец: Тышлек Чалиш Дмитрий Федорович

Мать: Тышлек Мария Левтеровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.07.1895

Муж: Золото Стефан Кирьянович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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