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Комаровский Владимир Миронович

Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

?.11.1903

Дата смерти

29.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1903

Отец: Комаровский Мирон

Мать: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
26.07.1930

Сын: Комаровский Олег Владимирович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
08.10.1935

Дочь: Егорова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
21.02.1938

Сын: Комаровский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Мария Яковлевна

Смерть
29.11.1973
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