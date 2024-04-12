Комаровский Владимир Миронович
Место рождения
Дата рождения?.11.1903
Дата смерти29.11.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1903
Отец: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
26.07.1930
Сын: Комаровский Олег Владимирович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1935
Дочь: Егорова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
21.02.1938
Сын: Комаровский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1973