Егорова (Комаровская) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1935
Дата смерти12.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище