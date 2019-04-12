Егорова (Комаровская) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Комаровская) Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1935

Дата смерти

12.04.2019

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935

Отец: Комаровский Владимир Миронович

Мать: Комаровская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище
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