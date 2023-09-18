Комаровская Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Комаровский Станислав Миронович
Отец ребёнка: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
1898
Сын: Комаровский Федор Миронович
Отец ребёнка: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
?.11.1903
Сын: Комаровский Владимир Миронович
Отец ребёнка: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
15.09.1905
Сын: Комаровский Сергей Миронович
Отец ребёнка: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Гринкевич Любовь Мироновна
Отец ребёнка: Комаровский Мирон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаровский Мирон
Смерть
1968