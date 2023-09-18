Комаровская Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Комаровский Станислав Миронович

Отец ребёнка: Комаровский Мирон

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаровский Федор Миронович

Отец ребёнка: Комаровский Мирон

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
?.11.1903

Сын: Комаровский Владимир Миронович

Отец ребёнка: Комаровский Мирон

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
15.09.1905

Сын: Комаровский Сергей Миронович

Отец ребёнка: Комаровский Мирон

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Гринкевич Любовь Мироновна

Отец ребёнка: Комаровский Мирон

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Мирон

Смерть
1968
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