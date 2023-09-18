Комаровский Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровский Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Комаровский Станислав Миронович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаровский Федор Миронович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
?.11.1903

Сын: Комаровский Владимир Миронович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
15.09.1905

Сын: Комаровский Сергей Миронович

Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Гринкевич Любовь Мироновна

Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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