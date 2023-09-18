Комаровский Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Комаровский Станислав Миронович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Комаровский Федор Миронович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.11.1903
Сын: Комаровский Владимир Миронович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
15.09.1905
Сын: Комаровский Сергей Миронович
Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Гринкевич Любовь Мироновна
Мать ребёнка: Комаровская Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно