Комаровский Федор Миронович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Комаровский Мирон
Рождение ребёнка
1924
Сын: Комаровский Федор Федорович
Мать ребёнка: Комаровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комаровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаровский Сергей Федорович
Мать ребёнка: Комаровская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комаровская ?
Смерть
1989