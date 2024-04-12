Комаровский Федор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровский Федор Миронович

Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Комаровский Мирон

Мать: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Комаровский Федор Федорович

Мать ребёнка: Комаровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комаровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаровский Сергей Федорович

Мать ребёнка: Комаровская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская ?

Смерть
1989
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