Комаровский Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровский Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаровский Федор Миронович

Мать: Комаровская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комаровская Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаровская Тамара

Смерть
Неизвестно
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