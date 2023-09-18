Комаровский Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаровский Федор Миронович
Мать: Комаровская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комаровская Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комаровская Тамара
Смерть
Неизвестно