Гринкевич (Комаровская) Любовь Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринкевич (Комаровская) Любовь Мироновна

Гринкевич (Комаровская) Любовь Мироновна

Место рождения

Барановичи, Брестская область

Дата рождения

19.12.1908

Дата смерти

18.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: Комаровский Мирон

Мать: Комаровская Мария Игнатьевна

Барановичи, Брестская область
Бракосочетание
03.11.1928

Муж: Гринкевич Сергей Константинович

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Бессонова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Гринкевич Сергей Константинович

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринкевич Сергей Константинович

Смерть
18.11.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close