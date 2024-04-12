Гринкевич (Комаровская) Любовь Мироновна
Место рождения
Дата рождения19.12.1908
Дата смерти18.11.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Отец: Комаровский Мирон
Бракосочетание
03.11.1928
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Бессонова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Гринкевич Сергей Константинович
Рождение ребёнка
11.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринкевич Сергей Константинович
Смерть
18.11.1983