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Гринкевич Сергей Константинович

Место рождения

Перово, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

28.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1906

Отец: Гринкевич Константин Антонович

Мать: Гринкевич Мария Прокопьевна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
03.11.1928

Жена: Гринкевич Любовь Мироновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Бессонова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Гринкевич Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринкевич Любовь Мироновна

Смерть
Неизвестно
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