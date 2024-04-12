Гринкевич Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения28.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1906
Бракосочетание
03.11.1928
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Бессонова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Гринкевич Любовь Мироновна
Рождение ребёнка
11.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринкевич Любовь Мироновна
Смерть
Неизвестно