Бессонова (Гринкевич) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Гринкевич) Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1929

Дата смерти

19.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929

Отец: Гринкевич Сергей Константинович

Мать: Гринкевич Любовь Мироновна

Рождение ребёнка
11.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1958

Сын: Бессонов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бессонов Сергей Алексеевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Сергей Алексеевич

Смерть
19.06.2013
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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