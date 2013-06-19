Бессонова (Гринкевич) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1929
Дата смерти19.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1929
Рождение ребёнка
11.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1958
Сын: Бессонов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Бессонов Сергей Алексеевич
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2013
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область