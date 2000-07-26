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Бессонов Сергей Алексеевич

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

26.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Бессонов Алексей

Мать: не указана

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бессонова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
22.04.1958

Сын: Бессонов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Бессонова Людмила Сергеевна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Людмила Сергеевна

Смерть
26.07.2000
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