Бессонов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти26.07.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Отец: Бессонов Алексей
Рождение ребёнка
11.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
22.04.1958
Сын: Бессонов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Бессонова Людмила Сергеевна
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2000