Комаровская (Касперова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Каспер Яков
Мать: Каспер Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
26.07.1930
Сын: Комаровский Олег Владимирович
Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович
Рождение ребёнка
08.10.1935
Дочь: Егорова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович
Рождение ребёнка
21.02.1938
Сын: Комаровский Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955