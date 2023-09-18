Комаровская (Касперова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская (Касперова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Каспер Яков

Мать: Каспер Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
26.07.1930

Сын: Комаровский Олег Владимирович

Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович

Рождение ребёнка
08.10.1935

Дочь: Егорова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович

Рождение ребёнка
21.02.1938

Сын: Комаровский Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Комаровский Владимир Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Владимир Миронович

Смерть
1955
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