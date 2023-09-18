Комаровский Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровский Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1930

Дата смерти

23.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1930

Отец: Комаровский Владимир Миронович

Мать: Комаровская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.1983
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