Хмелев Иван Наумович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Хмелев Наум Игнатьевич
Мать: Анна Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Потримай Александра Ивановна
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.04.1879
Сын: Хмелев Ефим Иванович
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.04.1879
Дочь: Нионила Ивановна
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.08.1880
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.10.1882
Сын: Хмелев Иван Иванович
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1886
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
09.09.1888
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Хмелева Матрона Матвеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно